НАТО бачить обмежену активність російських військ біля кордону з Україною

22 травня 2014

НАТО бачить обмежену активність російських військ біля кордону з Україною, що може свідчити про те, що деякі російські війська готуються відійти, заявив у четвер Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Ми побачили обмежену активність російських військ поблизу кордону з Україною, що МОЖЕ (виділення пана Расмуссена. - Ред.) свідчити про те, що деякі частини готуються відійти", - написав генсек НАТО у Twitter.