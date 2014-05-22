НАТО бачить обмежену активність російських військ біля кордону з Україною
НАТО бачить обмежену активність російських військ біля кордону з Україною, що може свідчити про те, що деякі російські війська готуються відійти, заявив у четвер Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Ми побачили обмежену активність російських військ поблизу кордону з Україною, що МОЖЕ (виділення пана Расмуссена. - Ред.) свідчити про те, що деякі частини готуються відійти", - написав генсек НАТО у Twitter.
На його думку, ще зарано робити висновки про те, що це означає, але він також висловив надію, що це є початком відведення військ.