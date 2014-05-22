Світовий банк виділить Україні півтора мільярди доларів

22 травня 2014

Рада виконавчих директорів Світового банку у четвер схвалила три нових інвестиційні проекти для України загальною вартістю 1,48 млрд. дол. США.

Ці кошти призначені на проведення "важливих структурних та макроекономічних реформ", повідомила прес-служба банку.

"Українська влада розробила комплексну програму реформ, яку вона прагне реалізувати за сприяння Групи Світового банку", – сказав президент групи Джим Йонг Кім.

"Ми збільшуємо нашу допомогу, бо хочемо допомогти поліпшити життя людей в Україні та досягнути економічного відновлення", - ідеться у прес-релізі.

Пакет із трьох проектів, затверджених у четвер, є частиною загальної допомоги Україні, про яку СБ оголосив у березні цього року.