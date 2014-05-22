Українського режисера відзначили у Каннах

Український режисер Мирослав Слабошпицький отримав гран-прі конкурсу "Тиждень критики", який проходить паралельно з Каннським кінофестивалем.

Його німий фільм "Плем'я" (The Tribe) розповідає про будинок для глухонімих підлітків, мешканці якого об'єднуються у злочинні угрупування.

Для 39-річного режисера це перша повнометражна картина.

Синдикат французької кінокритики створив Конкурс "Тиждень критики" у 1962 році. Хоча він проходить у дні кінофестивалю, конкурс від нього жодним чином не залежить і не є його частиною.

Каннський кінофестиваль триватиме до 25 травня.

Україна цього року представлена у кількох його програмах.