ОПОРА назвала найактивнінших кандидатів на виборах

Наймасштабні передвиборчі кампанії провели кандидати на посаду президента провели в порядку спадання активності Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Олег Тягнибок та Олег Ляшко, заявляють в громадянські мережі ОПОРА.

Цей рейтинг відображає охоплення виборчих округів агітаційною діяльністю та потужність мережі виборчих штабів уточнюють в організації.

Водночас, за даними ОПОРИ, майже не мають своїх постійно діючих організаційних структур в округах Андрій Гриненко, Володимир Саранов, Василь Цушко, Вадим Рабінович і Ренат Кузьмін.

Серед проблем, пов'язаних з виборами, організація називає те, що значна частина членів комісій у східних областях України відмовляється від виконання своїх обов’язків через погрози і тиск з боку проросійських бойовиків.

Вибори президента України мають відбутися в неділю.