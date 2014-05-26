Рінат Ахметов планує залишатися в Києві "до стабілізації ситуації в Донецьку".

Про це BBC повідомили у прес-службі бізнесмена.

У неділю протестувальники проти виборів президента пікетували резиденцію пана Ахметова в Донецьку. Після пікету до мітингувальників звернувся "голова уряду" самопроголошеної ДНР Олександр Бородай і повідомив, що маєток беруть під охорону бійці організації "Оплот", після чого закликав присутніх розійтися.

Прес-секретар бізнесмена повідомила, що він мав прилетіти до міста проголосувати, "але, як ви бачите самі, можливості голосувати в місті немає".

У понеділок, 26 травня, директор з міжнародних зв'язків та зв'язків з інвесторами Джок Мендоза-Вілсон уточнив, що пан Ахметов залишається в Києві для того, щоб допомогти стабілізувати ситуацію в Донецьку.

Раніше представники Донецької народної республіки оголосили націоналізацію на Донбасі і зробили низку різких заяв проти "олігархів". А сам пан Ахметов виступив із заявою, в якій підтримав єдність України.