Денисова: список Небесної сотні поповнився

Міністр соціальної політики Людмила Денисова заявляє, що список загиблих під час акцій протесту в Києві поповнився двома іменами і тепер у ньому 98 людей.

Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів.

"Усім їм буде здійснено одноразову грошову допомогу у розмірі 121 800 грн", - ідеться в повідомленні.

Станом на 2 червня 50 родин, які втратили своїх близьких під час акцій протесту на Майдані, вже отримали цю допомогу.

Кошти, призначені на здійснення одноразової грошової допомоги, у повному обсязі перераховані до всіх обласних та районних управлінь соцзахисту населення, заявили в Кабміні.