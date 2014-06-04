Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов заявив про початок перекриття східного кордону України, зокрема, у центральній частині Луганської і на півдні Донецької областей.

"Я переконаний, що локалізацію терористів буде значно прискорено", - пояснив необхідність такого кроку пан Турчинов, якого цитує агенція "Українські новини".

Виступаючи перед журналістами на блокпосту на в'їзді до Слов'янська, пан Турчинов зазначив, що після перекриття кордону зникне можливість постачання зброї та бойовиків на територію України.

Минулого тижня голова Держприкордонслужби Микола Литвин заявляв про наміри суттєво посилити державний кордон, але про повне його закриття кордону не йшлося.