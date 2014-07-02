Міноборони заперечує масові жертви серед цивільних під Луганськом

2 липня у Луганській області не проводили військових дій, жертв серед мирного населення немає - про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль.

"Збройним силам України і Нацгвардії заборонено застосовувати реактивну артилерію у населених пунктах", - додав він.

Раніше сепаратисти заявили, що сили АТО обстріляли село неподалік Луганська.

Представник прес-центру АТО Олексій Дмитрашковський у коментарі "Українській правді" заявив, що українські літаки взагалі не літали у тому районі.

"ЛНР звинувачує українську армію в тому, що сьогодні був нанесений авіаудар по Станиці Луганській. Навіть викладено відео. Кажуть, що авіаудари нанесені по житловому району. Хоча на відео видно, що постріли зроблені з артилерійського озброєння", - сказав він.

На сторінці прес-центру антитерористичної операції у Facebook також заявили, що житлові квартали у Станиці Луганській обстріляли бойовики.

Згідно з повідомленнями, загинули щонайменше дев'ять цивільних.