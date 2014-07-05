Аваков: частина сепаратистів залишила Слов'янськ

Копирайт изображения AFP Image caption Проросійські бійці

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розвідка має дані про те, що частина сепаратистів залишила Слов'янськ.

Про це він повідомив у своєму Facebook в неділю вранці.

За словами міністра, група сепаратистів прямує в бік Горлівки, по дорозі їх обстрілюють українські сили.

Президент Петро Порошенко доручив підняти над містом прапор України.

"Начальник Генерального штабу України Віктор Муженко повідомив, що сьогодні вночі зі Слов’янська намагалися вирватися бойовики, які потрапили під мінометний вогонь українських військових. В результаті було підбито 1 танк, 2 БМП та 2 БМД бойовиків", - ідеться у повідомленні, які з'явилося на Facebook-сторінці президента.

Водночас речник антитерористичної операції не підтверджує інформацію про те, що Слов'янськ повністю звільнено.

"Терористи панікують і дехто залишив місто", - сказав він у коментарі BBC, уточнивши, що воно і далі оточене українськими силами.

У Донецькій народній республіці також заперечують, що сепаратисти повністю залишили Слов'янськ.

Тим часом мешканці Краматорська повідомляють у соцмережах, що вночі до них приїхала колона техніки та бойовиків зі Слов'янська.

У четвер прес-центр АТО повідомив, що силовики закінчують звільнення селища Миколаївка неподалік від Слов'янська, при чому взяли в полон значну кількість бойовиків і захопили багато зброї.