Москаль опублікував звіт ТСК про розстріли у Києві 18-21 лютого

  • 7 липня 2014

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради дійшла висновку, що усунутий президент Віктор Янукович був керівником злочинної організації, яка була причетна до розстрілів у Києві 18-21 лютого.

Про це йдеться у звіті ТСК, оприлюдненому на сайті депутата Геннадія Москаля, який очолює комісію.

Віктор Янукович не застосував жодних заходів, "щодо припинення громадянського протистояння, яке призвело до численних жертв ", йдеться у звіті.

За даними ТСК, у злочинну організацію входив весь склад Кабінету міністрів, який 22 січня проголосував за протиправні постанови № 12,13,14, що призвели до протистоянь і жертв у Києві.

Також, як зазначають в ТСК, членами злочинної організації були:

  • командуючий внутрішніми військами України Станіслав Шуляк;
  • заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк;
  • заступник начальника ГУ МВС України у м. Києві Валерій Мазан;
  • заступник начальника ГУ МВС України у м. Києві Петро Фетчук;
  • начальник управління громадської безпеки ГУ МВС України у м. Києві Олег Мариненко;
  • начальник спецпідрозділу "Беркут " ГУ МВС України у м. Києві Сергій Кусюк;
  • голова Служби безпеки України Олександр Якименко;
  • перший заступник голови СБУ Володимир Тоцький;
  • начальник спецпідрозділу "Альфа " СБУ Олег Присяжний;
  • начальник Антитерористичного центру СБУ Андрій Меркулов;
  • перший заступник міністра Кабінету міністрів України Владислав Забарський;
  • весь склад оперативного штабу, який був створений наказом голови СБУ О.Якименком для проведення Антитерористичної операції;
  • повний склад суддів Печерського районного суду м. Києва, який виніс завідомо неправосудну ухвалу № 757/27190/13 про заборону акцій у Києві
  • посадові особи Київської міської ради, які подали позов до Печерського районного суду м. Києва, на підставі якого була винесена ухвала № 757/27190/13-Ц

Дії цих осіб підпадають під статтю 255 Кримінального Кодексу України — "Створення злочинної організації ", йдеться у звіті.

Пан Москаль повідомив, що матеріали Тимчасової слідчої комісії відправлять до Генпрокуратури.