Москаль опублікував звіт ТСК про розстріли у Києві 18-21 лютого

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради дійшла висновку, що усунутий президент Віктор Янукович був керівником злочинної організації, яка була причетна до розстрілів у Києві 18-21 лютого.

Про це йдеться у звіті ТСК, оприлюдненому на сайті депутата Геннадія Москаля, який очолює комісію.

Віктор Янукович не застосував жодних заходів, "щодо припинення громадянського протистояння, яке призвело до численних жертв ", йдеться у звіті.

За даними ТСК, у злочинну організацію входив весь склад Кабінету міністрів, який 22 січня проголосував за протиправні постанови № 12,13,14, що призвели до протистоянь і жертв у Києві.

Також, як зазначають в ТСК, членами злочинної організації були:

командуючий внутрішніми військами України Станіслав Шуляк;

заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк;

заступник начальника ГУ МВС України у м. Києві Валерій Мазан;

заступник начальника ГУ МВС України у м. Києві Петро Фетчук;

начальник управління громадської безпеки ГУ МВС України у м. Києві Олег Мариненко;

начальник спецпідрозділу "Беркут " ГУ МВС України у м. Києві Сергій Кусюк;

голова Служби безпеки України Олександр Якименко;

перший заступник голови СБУ Володимир Тоцький;

начальник спецпідрозділу "Альфа " СБУ Олег Присяжний;

начальник Антитерористичного центру СБУ Андрій Меркулов;

перший заступник міністра Кабінету міністрів України Владислав Забарський;

весь склад оперативного штабу, який був створений наказом голови СБУ О.Якименком для проведення Антитерористичної операції;

повний склад суддів Печерського районного суду м. Києва, який виніс завідомо неправосудну ухвалу № 757/27190/13 про заборону акцій у Києві

посадові особи Київської міської ради, які подали позов до Печерського районного суду м. Києва, на підставі якого була винесена ухвала № 757/27190/13-Ц

Дії цих осіб підпадають під статтю 255 Кримінального Кодексу України — "Створення злочинної організації ", йдеться у звіті.

Пан Москаль повідомив, що матеріали Тимчасової слідчої комісії відправлять до Генпрокуратури.