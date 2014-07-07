Москаль опублікував звіт ТСК про розстріли у Києві 18-21 лютого
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради дійшла висновку, що усунутий президент Віктор Янукович був керівником злочинної організації, яка була причетна до розстрілів у Києві 18-21 лютого.
Про це йдеться у звіті ТСК, оприлюдненому на сайті депутата Геннадія Москаля, який очолює комісію.
Віктор Янукович не застосував жодних заходів, "щодо припинення громадянського протистояння, яке призвело до численних жертв ", йдеться у звіті.
За даними ТСК, у злочинну організацію входив весь склад Кабінету міністрів, який 22 січня проголосував за протиправні постанови № 12,13,14, що призвели до протистоянь і жертв у Києві.
Також, як зазначають в ТСК, членами злочинної організації були:
- командуючий внутрішніми військами України Станіслав Шуляк;
- заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк;
- заступник начальника ГУ МВС України у м. Києві Валерій Мазан;
- заступник начальника ГУ МВС України у м. Києві Петро Фетчук;
- начальник управління громадської безпеки ГУ МВС України у м. Києві Олег Мариненко;
- начальник спецпідрозділу "Беркут " ГУ МВС України у м. Києві Сергій Кусюк;
- голова Служби безпеки України Олександр Якименко;
- перший заступник голови СБУ Володимир Тоцький;
- начальник спецпідрозділу "Альфа " СБУ Олег Присяжний;
- начальник Антитерористичного центру СБУ Андрій Меркулов;
- перший заступник міністра Кабінету міністрів України Владислав Забарський;
- весь склад оперативного штабу, який був створений наказом голови СБУ О.Якименком для проведення Антитерористичної операції;
- повний склад суддів Печерського районного суду м. Києва, який виніс завідомо неправосудну ухвалу № 757/27190/13 про заборону акцій у Києві
- посадові особи Київської міської ради, які подали позов до Печерського районного суду м. Києва, на підставі якого була винесена ухвала № 757/27190/13-Ц
Дії цих осіб підпадають під статтю 255 Кримінального Кодексу України — "Створення злочинної організації ", йдеться у звіті.
Пан Москаль повідомив, що матеріали Тимчасової слідчої комісії відправлять до Генпрокуратури.