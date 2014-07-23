Британці поскаржилися на Russia Today через "Боїнг"

Британський державний медіа-регулятор Ofcom почав розслідування скарг британських глядачів на "упереджене" висвітлення авіакатастрофи "Боїнга" міжнародним каналом Russia Today, який фінансується урядом Росії.

В організації повідомили, що на Russia Today (RT) надійшли чотири скарги, пов'язані з репортажами про збитий літак. Три з них стосувалися "упередженості телеканалу" і одна відеозйомки жертв катастрофи.

Представники телеканалу зі звинуваченнями не згодні.

"Сумно, що засоби масової інформації в США і Великій Британії, які завжди пишалися тим, що ставлять непрості запитання своїм урядам з приводу внутрішньої політики, у цій ситуації легко прийняли "партійну лінію" Держдепу і МЗС, не вимагаючи жодних підтверджень", - заявили у відповідь представники телеканалу в коментарі порталу Buzzfeed.

Впродовж останніх днів це вже не перший інцидент в Russia Today, пов'язаний із катастрофою "Боїнга".

Минулого тижня кореспондентка телеканалу в Лондоні Сара Ферт звільнилася через незгоду із висвітленням трагедії RT.

Пані Ферт розповіла, що редакція "нехтувала фактами" і відверто звинувачувала українську сторону в авіакатастрофі.

У Ofcom не беруться стверджувати, коли саме винесуть рішення з приводу Russia Today, оскільки фахівцям потрібно переглянути усі матеріали каналу щодо катастрофи малайзійського лайнера.

Медіа-регулятор також розслідує скарги на телеканал Sky News через кадри, де репортер чіпає особисті речі одного із загиблих у катастрофі.