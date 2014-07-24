Яценюк заявив про відставку Кабінету міністрів

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Верховної Ради заявив про свою уряду.

Свій вчинок Арсеній Яценюк пояснив небажанням Верховної Ради ухвалити низку законів, які стосувалися реформування газотранспортної системи та змін до бюджету, що стосувалися збільшення фінансування оборонного відомства, а також розпадом коаліції.

"Я заявляю про відставку у зв’язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив", - заявив Арсеній Яценюк.

У четвер фракції "УДАР" та "Свобода" вийшли з парламентської коаліції.

Згідно зі статтею 115 Конституції України, прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку, що тягне за собою відставку всього складу Кабінету міністрів.

Відповідно до статті 15 закону про Кабінет міністрів, Верховна Рада має протягом 10 днів затвердити відставку уряду.

Верховна Рада зобов’язана протягом 60 днів сформувати новий склад Кабміну.