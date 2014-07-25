Науковці: динозаври більше схожі на птахів, ніж на рептилій

Російські дослідники, які вивчають скам'янілості динозаврів, вважають, що ці доісторичні тварини були більше схожими на сучасних птахів, аніж рептилій.

Таких висновків вчені дійшли, вивчивши знайдені в долині Кулінда в Забайкальському краї відбитки кісток, шкіри і перьеобразних структур динозаврів.

Нові знахідки останків ящера свідчать про наявність протопір'я у динозаврів 240 млн років тому, а не 90 млн років тому, як раніше передбачалося.

Усі динозаври, на думку науковців, або були покриті пір'ям, або мали можливість його виростити.

Дослідники говорять, що відкриття повністю змінило свої погляди про те, як динозаври еволюціонували.