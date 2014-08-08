ГПУ: Міноборони закупило неякісні бронежилети

Генпрокуратура заявляє, що Міністерство оборони закупило для військових полегшені бронежилети, які не відповідають національним стандартам, на суму понад 71 мільйон гривень.

Як повідомила прес-служба відомства, через поганий захист від цих бронежилетів щонайменше 67 бійців АТО отримали поранення шиї і паху. Деякі поранення виявилися смертельними.

Порушення знайшли під час перевірки того, як здійснювалося матеріально-технічне забезпечення армії.

ГПУ заявляє, що колишні високопосадовці Міноборони закупили 17 080 бронежилетів "Корсар 4" без захисту шиї та "Корсар М3-1-4" без захисту шиї і паху.

Проведена експертиза визнала їх такими, що не відповідають тактико-технічним вимогам до бронежилетів. Зокрема, під час випробувань комплекти отримали наскрізне пробиття.

До того ж, у ГПУ заявляють, що бронежилети при прийнятті належним чином не перевіряли і не випробовували.

Щодо службовців Міноборони розпочате розслідування за статтею про недбале ставлення до військової служби.