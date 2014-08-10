В Ірані впав пасажирський літак

Понад 40 людей, за попередніми даними, загинули під час катастрофи літака поблизу аеропорту Тегерана "Мехрабад".

Про це передає агенція AFP із посиланням на іранське телебачення.

За останніми даними, невеликий пасажирський літак Iran-141 літак впав в житловому районі неподалік від аеропорту.

За даними агентства IRNA, катастрофа сталася о 9:18 за місцевим часом в неділю. Судно авіакомпанії Taban Airlines прямувало до іранського міста Табас з Тегерана.

Літаки Iran-140 розроблялися за зразком українського Ан-140, на який Тегеран придбав ліцензію.