За коридор між "ДНР" і "ЛНР" точаться жорсткі бої - РНБО

За коридор між самопроголошеними Донецькою та Луганською народними республіками точаться жорсткі бої, заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Якщо сили АТО зможуть взяти цю територію під контроль - вони ізолюють невелику територію, яку утримують донецькі сепаратисти.

Пан Лисенко назвав ефективною тактику АТО, яка полягає в розчленуванні сил сепаратистів.

"Зміна тактики принесла позитивні результати, точкове знищення бандформувань виявилося більш ефективним, ніж фронтальний наступ", - сказав речник.

За його словами, зараз іде блокування і поступове знешкодження сепаратистів.

"Ми у постійному наступі. Це прорив, і його не зупинити", - заявив Андрій Лисенко і порадив сепаратистам здатися.