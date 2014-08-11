За коридор між "ДНР" і "ЛНР" точаться жорсткі бої - РНБО

11 серпня 2014

За коридор між самопроголошеними Донецькою та Луганською народними республіками точаться жорсткі бої, заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Якщо сили АТО зможуть взяти цю територію під контроль - вони ізолюють невелику територію, яку утримують донецькі сепаратисти.

Пан Лисенко назвав ефективною тактику АТО, яка полягає в розчленуванні сил сепаратистів.

"Зміна тактики принесла позитивні результати, точкове знищення бандформувань виявилося більш ефективним, ніж фронтальний наступ", - сказав речник.

За його словами, зараз іде блокування і поступове знешкодження сепаратистів.