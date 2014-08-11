За коридор між "ДНР" і "ЛНР" точаться жорсткі бої - РНБО
За коридор між самопроголошеними Донецькою та Луганською народними республіками точаться жорсткі бої, заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Якщо сили АТО зможуть взяти цю територію під контроль - вони ізолюють невелику територію, яку утримують донецькі сепаратисти.
Пан Лисенко назвав ефективною тактику АТО, яка полягає в розчленуванні сил сепаратистів.
"Зміна тактики принесла позитивні результати, точкове знищення бандформувань виявилося більш ефективним, ніж фронтальний наступ", - сказав речник.
За його словами, зараз іде блокування і поступове знешкодження сепаратистів.
"Ми у постійному наступі. Це прорив, і його не зупинити", - заявив Андрій Лисенко і порадив сепаратистам здатися.