Росія звинувачує НАТО в активізації на кордоні

Міністр оборони Росії висловив стурбованість посиленням військової активності США і НАТО біля російських кордонів.

Як повідомила прес-служба міноборони РФ, у п'ятницю міністр Сергій Шойгу провів телефонну розмову з міністром оборони США Чаком Хейгелем.

Шойгу також розкритикував владу України, заявивши про "неприйнятність застосування українською армією проти мирного населення південного сходу цієї країни бойової авіації, важкої артилерії та ракетної зброї".

Міністр оборони Росії також наголосив на необхідності припинення вогню в Україні та створення безпечних коридорів для доставки гуманітарної допомоги та евакуації мирного населення, сказано в повідомлення прес-служби міністерства.

Американське міністерство оборони поки не оприлюднило власної версії розмови двох міністрів.