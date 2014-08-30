Український літак з сімома пасажирами розбився в Алжирі

Український вантажний літак з сімома пасажирами на борту розбився на півдні Алжиру в суботу.

Про це повідомляє міністерство транспорту Алжиру, яке цитує агентство Reuters.

Літак Антонов-12 направлявся до Екваторіальної Гвінеї. Чиновник з міністерства додав, що на місці катастрофи знайшли три обгорівши тіла.

Агентство AFP повідомляє, що літак розбився в пустелі Сахара.

В МЗС України кажуть, що перевіряють інформацію про падіння літака в Алжирі.