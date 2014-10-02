Яценюк: Київ чекає на проміжне рішення у газовому конфлікті

Київ очікує на проміжне рішення в газовому конфлікті з Росією, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"У нас є ще один виклик - це енергетика. Я повинен проінформувати вас про те, що ми шукаємо проміжне рішення з газового питання з Росією", - цитує "Інтерфакс-Україна" прем'єра, який у четвер зустрічався з представниками Європейської бізнес-асоціації.

"З одного боку, НАК "Нафтогаз" чекає на проміжне рішення за позовом у Стокгольмському арбітражі, з іншого боку - сьогодні в Брюсселі проходить черговий раунд газових переговорів. Іншими словами, у нас дві можливості: або проміжне рішення за судовим позовом, або проміжні домовленості в Брюсселі", - додав голова уряду.

Раніше Україна відмовилася виплачувати борг за російський газ, що утворився через різке підвищення ціни до 485 доларів за тис. кубометрів після втечі екс-президента Віктора Януковича.

У червні Росія припинила постачання газу в Україну.

Київ домовився з деякими східноєвропейськими країнами про реверсні постачання газу.