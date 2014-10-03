Представники РФ при ООН розповіли про гуманітарну кризу в Україні

Постійне представництво Росії при ООН у Женеві організувало брифінг щодо "гуманітарних аспектів кризи в Україні".

У ньому взяли участь російські урядовці, зокрема представники міністерства у справах цивільної оборони, федеральної міграційної служби та уповноваженого МЗС Росії з прав людини.

"Міжнародна спільнота була ознайомлена з фактами масових і систематичних порушень прав людини в Україні, включно з обмеженням свободи слова та зібрань, переслідуваннями і вбивствами журналістів, викраденнями, катуваннями, самовільними затриманнями зі сторони українських силовиків та найманців. Акцент зроблено на необхідності розслідування воєнних злочинів, пов'язаних зі стратами жителів Донецької області, вчинених, очевидно, українськими силовиками", - йдеться у повідомленні на сайті російського МЗС.

Російські урядовці також закликали "покарати винних у вбивствах на Майдані, в Одесі і Маріуполі, а також у катастрофі малайзійського Боїнга.

За твердженням МЗС Росії, брифінг, який пройшов ще 1 жовтня, "викликав значний інтерес у дипкорпусі, журналістських та громадських колах".

Перед цим Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо міністра оборони Валерія Гелетея і начальника Генерального штабу Збройних сил Віктора Муженка, звинувативши їх у "геноциді" та інших злочинах.