Німеччина направила до України 112 вантажівок допомоги - Порошенко
- 6 жовтня 2014
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112 вантажівок з гуманітарною допомогою Німеччина відправила до України.
Про це повідомив президент Петро Порошенко.
Як повідомляє прес-служба глави держави, під час сьогоднішньої розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель пан Порошенко подякував їй за надання допомоги.
Він повідомив, що авто з допомогою для постраждалих на Донбасі вже перетнули український кордон і прямують до Києва.