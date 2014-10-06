Німеччина направила до України 112 вантажівок допомоги - Порошенко

112 вантажівок з гуманітарною допомогою Німеччина відправила до України.

Про це повідомив президент Петро Порошенко.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час сьогоднішньої розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель пан Порошенко подякував їй за надання допомоги.

Він повідомив, що авто з допомогою для постраждалих на Донбасі вже перетнули український кордон і прямують до Києва.