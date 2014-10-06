У Росії курс долара уперше перевищив 40 рублів

Курс американського долара на Московській біржі у понеділок уперше перевищив позначку 40 рублів за один долар, оновивши в Росії історичний максимум.

При відкритті торгів долар зріс на шість копійок - до близько 40,015 рублів за долар, тоді як ціна за євро зросла до 50,1 рублів.

За словами аналітиків, рубль падає через геополітичні ризики та суттєве зниження ціни на нафту на світовому рівні.