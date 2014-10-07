ВР прийняла законопроект про повернення коштів, отриманих злочинним шляхом

Верховна Рада України дозволила заочне засудження та конфіскацію майна осіб, що перебувають у міжнародному розшуку за злочини проти України.

На засіданні у вівторок ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини (№4448-a).

Проект закону підтримали 253 депутати.

"Цей закон запроваджує процедуру судового розгляду за відсутності обвинуваченого - коли немає можливості доставити звинуваченого або злочинець переховується - стосовно злочинів, які пов'язані з корупційними діяннями та шахрайством, коли необхідно арештувати майно", - пояснив у коментарі ВВС Україна голова комітету з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю Віктор Чумак.

На запитання кого саме стосуватиметься закон, пан Чумак відповів: "Тих, хто зараз знаходиться в розшуку: Віктора Януковича, Миколи Азарова, Олександра Захарченка, Андрія Клюєва та інших".