ВООЗ: кількість випадків Еболи серед медперсоналу може зрости

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У ВООЗ застерігають, що кількість випадків захворювання на Еболу серед медперсоналу може зрости – навіть у розвинених країнах із сучасними системи охорони здоров’я.

За словами одного із представників організації - професора Пітера Пайота, який брав участь у відкритті смертельного вірусу, він не здивований тим, що Еболою заразилася іспанська медсестра.

40-річна жінка поки перша, хто інфікувався вірусом за межами Західної Африки. Вона працювала у команді медиків, які лікували хворих на лихоманку іспанських місіонерів у одній з мадридських лікарень.

Пан Пайот зазначає, що очікує нових випадків у Європі та США, хоч не думає, що хвороба поширюватиметься так само швидко, як в країнах Африки.

Загалом від спалаху Еболи цього року загинуло близько 3,4 тис. людей.

Найбільше від вірусу постраждали Гвінея, Сьєрра-Леоне та Ліберія.