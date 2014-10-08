У Донецьку ситуація "вкрай напружена" - міськрада
У Куйбишевському та Київському районах Донецька обстановка станом на вечір середи, 8 жовтня, є "вкрай напруженою", обстріляно район залізничного вокзалу, повідомляють у міській раді.
Повідомляється про те, що вдень частина міста залишилась без водопостачання через обстріли електромереж одного з вузлів водоканалу. Відновити постачання води неможливо через бойові дії.
"Близько 17:00 артобстрілу зазнав район залізничного вокзалу. За попередніми даними є руйнування житлового фонду та інфраструктури", - говорять у мерії.
Інформація про загиблих громадян не наводиться.
Раніше повідомлялося, що за вечір вівторка та ніч на середу внаслідок обстрілів загинуло троє місцевих жителів, ще четверо зазнали поранень.