Порошенко підписав закон про люстрацію

Копирайт изображения Getty Image caption Президент ще минулого тижня обіцяв підписати ухвалений Радою закон, хоч і визнавав його недосконалість

Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про очищення влади", ухвалений Верховною Радою 16 вересня.

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Закон визначає засади перевірки чиновників "з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів", ідеться в повідомленні.

Раніше спікер парламенту Олександр Турчинов заявив, що передбачену цим законом перевірку пройдуть понад мільйон чиновників на центральному та регіональному рівнях.

Міністр юстиції Павло Петренко заявив ВВС Україна, що його відомство буде готове протягом лічених днів після підписання закону президентом подати на розгляд уряду проекти рішень, які дозволять почати процес люстраційних перевірок українських посадовців.

За його словами, процес люстрації в Україні може запуститися "з кінця жовтня – початку листопада", а триватиме він близько року.