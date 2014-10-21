ЮНІСЕФ: кожні п'ять хвилин у світі вбивають дитину

Кожні п'ять хвилин у світі насильницькою смертю гине дитина, заявляє британське відділення Дитячого фонду ООН. Правозахисники закликають світову спільноту до боротьби із насиллям проти дітей.

За даними агентства ООН, більшість дітей гине поза межами військових конфліктів - на мирних територіях.

ЮНІСЕФ називає головними факторами ризику для молодого покоління швидку урбанізацію, безробіття серед молоді та зростання соціальної нерівності.

Правозахисники закликають уряди країн світу змінити своє законодавство у цій сфері до 2030 року.

За даними фонду, тільки 41 країна встановила законодавчу заборону на насилля над дітьми.