Харків: активісти розгорнули стометровий прапор України

У Харкові до річниці Майдану активісти пройшли центром міста з 100-метровим прапором України, повідомляють ЗМІ.

Акція почалася біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де взимку відбувались віча на підтримку євроінтеграції країни.

Активісти запалили свічки та хвилиною мовчання вшанували героїв "Небесної Сотні", серед яких є троє харків'ян.

Після цього учасники ходи зі стометровим прапором рушили до площі Свободи.

За різними оцінками, в акції взяли участь одна-дві тисячі людей.

У Києві на Майдані Незалежності також відбудеться віче з нагоди річниці початку протестів.

21 листопада в Україні вперше відзначають День Гідності та Свободи.