Харків: на директора заводу вчинили замах

Невідомі стріляли у 66-річного директора одного з заводів на перехресті вулиць Греківської і Основ'янської у Харкові - про це повідомили у харківській міліції.

Інцидент стався у вівторок приблизно о 10:00.

"Він перебував у власному автомобілі, коли в його бік було скоєно два постріли з невстановленої зброї", - ідеться у повідомленні.

Потерпілого поранили у плече, він перебуває у лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Правоохоронці розслідують справу як замах на вбивство.

Офіційні джерела поки що не повідомили, про керівника якого саме підприємства ідеться.