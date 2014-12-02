Луценко: опозиція може отримати три комітети в Раді

Питання про структуру, керівництво і склад парламентських комітетів вже узгоджені і у четвер Верховна Рада їх розгляне, заявив координатор коаліції, лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко.

"Фракції більшості фактично вже погодили комітети, які вони хочуть взяти під політичну відповідальність", - сказав пан Луценко в кулуарах Верховної Ради, повідомляє агенція "Інтерфакс".

"І ми погодили, що опозиція теж отримає три комітети", - додав він.

Водночас пан Луценко зазначив, що фракція "Опозиційний блок" - не "єдина опозиція", оскільки в парламенті є також права опозиція та інші мажоритарні депутати, які не входять до коаліції.