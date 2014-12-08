У Пентагоні не переглядатимуть операції зі звільнення заручників

Міністр оборони США Чак Хейгел заявив, що США не змінюватимуть проведення операцій зі звільнення заручників, незважаючи на нещодавні провали.

Пан Хейгел підтримав те, як була здійснена спроба звільнення американського журналіста Люка Сомерса та вчителя з ПАР П'єра Коркі із полону "Аль-Каїди" у Ємені.

Американські спецзагони спільно із єменськими військами провели рейд зі звільнення у суботу - ході операції обидва заручники загинули.

Це вже третя провалена проба порятунку американських заручників за останні півроку.

За словами очільника Пентагону, такі рейди ризиковані, проте причин переглядати їх проведення немає.