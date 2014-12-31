Олівер Стоун створить фільм про Януковича і Майдан

Голлівудський режисер Олівер Стоун створить документальний фільм про колишнього президента України Віктора Януковича та події Майдану в лютому 2014 року.

Як повідомив Олівер Стоун на своїй сторінці в Facebook, він чотири години проговорив з Віктором Януковичем у Москві.

Режисер цитує неназваних очевидців лютневих подій, а також самого екс-президента України, які стверджують, що до вбивств та заворушень у Києві могли бути причетні західні спецслужби, зокрема ЦРУ.

"Згадайте змову проти Чавеса у 2002 році, коли він тимчасово був відсторонений від влади після того, як демонстрантів обстріляли загадкові стрілки з офісних будівель", - пише Олівер Стоун.

За його словами, подібні техніки застосовували ЦРУ в Ірані у 1953 році, у Чилі в 1873 році та під час ряду інших державних переворотів.