У Яценюка пояснили вислови про "радянське вторгення в Німеччину"

У прес-службі українського прем'єр-міністра Арсенія Яценюка пояснили ВВС Україна смисл висловлювання про "радянське вторгнення в Німеччину" у часи Другої світової війни.

"Арсеній Яценюк мав на увазі поділ Німеччини Радянським Союзом після Другої світової війни. Навіть Берлін був розподілений муром, аби унеможливити переміщення німців з його східної частини до західної", - розповіла речниця прем'єр-міністра Ольга Лаппо в коментарі ВВС Україна.

Раніше повідомлялося, що Арсеній Яценюк в ефірі німецького телеканалу закликав не дати Росії можливості повторювати дії СРСР щодо окупації територій інших країн.

"Російська агресія проти України – це зазіхання на світовий порядок. Ми всі добре пам’ятаємо радянське вторгнення як в Україну, так, у тому числі, і в Німеччину. Його треба уникнути. Нікому не дозволено переписувати результати Другої світової війни", - заявив голова українського уряду.

Ця цитата викликала значний резонанс серед російських ЗМІ та політиків.