Європарламент ухвалить ще одну резолюцію щодо України
- 12 січня 2015
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Європарламент у середу планує обговорити ситуацію в Україні і ухвалити після того відповідну резолюцію.
Це питання внесене до порядку денного на офіційному сайті Європейського парламенту.
Із доповіддю щодо ситуації в Україні під час пленарного засідання має виступити голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні.
Голосування резолюції заплановане на четвер.
У вересні минулого року Європарламент своєю резолюцією засудив дії Росії в Україні.