Європарламент ухвалить ще одну резолюцію щодо України

Європарламент у середу планує обговорити ситуацію в Україні і ухвалити після того відповідну резолюцію.

Це питання внесене до порядку денного на офіційному сайті Європейського парламенту.

Із доповіддю щодо ситуації в Україні під час пленарного засідання має виступити голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні.

Голосування резолюції заплановане на четвер.

У вересні минулого року Європарламент своєю резолюцією засудив дії Росії в Україні.