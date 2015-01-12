Прокуратура завела справу на коміка за жарт про Charlie Hebdo

Французька прокуратура розпочала розслідування щодо коміка Дьєдонне Мбала Мбала за його коментар у зв'язку із нападом на редакцію сатиричного тижневика Charlie Hebdo у Facebook.

Пост Дьєдонне, на думку прокурорів, можна розцінити як "виправдання тероризму", повідомляє AFP.

"Щодо мене, я почуваю себе як Шарлі Кулібалі", - написав скандально відомий актор, що має репутацію антисеміта.

Так Дьєдонне інтерпретував лозунг "Я Шарлі Ебдо", під яким у Франції та інших країнах пройшли акції солідарності із журналістами, поліцейськими і заручниками, що загинули в результаті нападів минулого тижня.

Бойовик Амеді Кулібалі убив п'ятьох людей, чотирьох з них - у кошерному магазині в Парижі. Його, як і інших нападників, знешкодили у ході поліцейської операції минулої п'ятниці.

Про початок розслідування щодо Дьєдонне повідомила прес-секретар прокуратури Агнес Тібо-Лекуівр, повідомляє AP.

Французька влада неодноразово виступала за заборону вистав та виступів Дьєдонне через їхній расистський і антисемітський характер. У лютому 2014 року коміку заборонили в'їзд до Британії.