В аеропорту Донецька впала вежа

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В аеропорту Донецька упала диспетчерська вежа. Цю інформацію ВВС Україна підтвердив речник АТО Леонід Матюхін.

Раніше веб-сайт airlive.net опублікував фотографію з камер спостереження у Донецьку, на якій видно відсутність вежі.

За словами речника АТО, башта обвалилась унаслідок обстрілів у вівторок.

Упродовж останніх днів позиції українських військових в аеропорту обстрілювали бойовики.

У понеділок по вежі та новому терміналу упродовж дня вели вогонь з стрілецької зброї, гранатометів, мінометів, артилерії та озброєння танку, повідомляв прес-центр АТО.