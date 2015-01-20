В Запорізькій області підірвали залізничний міст

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На перегоні Розівка - Камиш-Зоря поблизу села Кузнецівка Запорізької області підірвали залізничний міст.

Щонайменше 10 з 30 вагонів товарного потягу зійшли з рейок. Про це ВВС Україна розповіли в прокуратурі Запорізької області.

В прес-центрі Придніпровської залізниці ВВС Україна повідомили, що з рейок зійшло 20 вагонів, які перевозили концентрат.

"Перед потягом відбувся підрив мостового переходу. Машиніст застосував екстрене гальмування", - розповіли в залізниці.

Міст пошкоджений. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Потяг прямував до Волновахи, кажуть у прокуратурі. В залізниці кажуть, що до Сартани.

Експерти-криміналісти виїхали на місце події. Зараз вирішується питання про кваліфікацію події.

"Наразі, бійці 79-ї аеромобільної бригади взяли в кільце місце аварії потягу. Будемо оперативно повідомляти про перебіг подій", - розповів радник глави МВС Зорян Шкіряк.