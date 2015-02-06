Меркель, Олланд та Путін проводять зустріч "віч-на-віч" - Пєсков

Лідери Росії, Німеччини та Франції розпочали переговори у Кремлі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд пропонують новий план розв'язання конфлікту на сході України.

"Переговори проходять у форматі "віч-на-віч", без участі членів делегацій та будь-яких експертів" - цитує речник президента Росії Дмитра Пєскова агенція ТАСС.

Напередодні європейські лідери відвідали Київ та зустрілись з президентом Петром Порошенком.