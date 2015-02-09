У Донецьку вночі прогримів вибух
У Донецьку близько 22:45 у неділю пролунав потужний вибух.
Так зване "міноборони ДНР" каже, що вибух прогримів у Куйбишівському районі міста на хімічному заводі ДКЗХВ (Донецький казенний завод хімічних виробів).
Як повідомляє агенція "Українські новини", вибухової хвилею вибило вікна у житлових будинках у кількох кілометрах від епіцентру вибуху.
Даних про поранених чи загиблих поки що немає.
Донецький казенний завод хімічних виробів займався виробництвом вибухових речовин для вугільної і гірничорудної промисловості та утилізацією артилерійських боєприпасів.