ЗМІ: Порошенко заявив про "неприйнятні" умови Росії
- 12 лютого 2015
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Президент України Петро Порошенко повернувся до зали переговорів у Мінську. Як передають кореспонденти, переговори поновилися.
За повідомленням агенції AFP, Петро Порошенко заявив про "неприйнятні" умови Росії на переговорах.
"На жаль, хороших новин немає", - цитує його слова агентство.
Раніше повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини залишили кімнату переговорів після чотирнадцяти годин зустрічі.