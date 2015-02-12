ЗМІ: Порошенко заявив про "неприйнятні" умови Росії

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Президент України Петро Порошенко повернувся до зали переговорів у Мінську. Як передають кореспонденти, переговори поновилися.

За повідомленням агенції AFP, Петро Порошенко заявив про "неприйнятні" умови Росії на переговорах.

"На жаль, хороших новин немає", - цитує його слова агентство.

Раніше повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини залишили кімнату переговорів після чотирнадцяти годин зустрічі.