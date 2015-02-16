Велосипедист Армстронг має заплатити $10 млн SCA Promotions
Велосипедист Ленс Армстронг повинен заплатити 10 млн доларів компанії SCA Promotions Inc, згідно з рішенням американського суду про відшкодування коштів.
У 2006 році спортсмен отримав 7,5 млн доларів від SCA, які пов'язані з його перемогами в Тур де Франс.
Раніше Ленс Армстронг зізнався, що вживав допінг.
"Винагорода, яка має бути виплачена безпосередньо SCA, вважається найбільшим санкційним нарахуванням проти особи в американській судовій історії", - йдеться в заяві компанії.
Компанія вимагала компенсації від спортсмена через "безпрецедентне міжнародне лжесвідчення, шахрайство і змову".
Десять років тому суд відмовив SCA у задоволенні позову проти Ленса Армстронга і забов'язав виплатити йому обіцяні кошти за перемогу в Тур де Франс.