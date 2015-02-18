Яценюк чекає на результати розслідувань злочинів проти Євромайдану

Кабмін очікує, що МВС та ГПУ до кінця цього тижня нададуть інформацію щодо усіх процесуальних дій у рамках розслідування злочинів, скоєних проти учасників Майдану минулого року.

"Знаю, що є відповідний прогрес у цих питаннях", - заявив прем'єр Арсеній Яценюк, якого цитує прес-служба уряду.

"Злочинці повинні понести відповідальність. І уся державна машина, у тому числі суди, повинні виконувати закон. Судова реформа, яка прийнята парламентом, повинна допомогти судам виносити рішення іменем України, а не ім'ям хабара, до якого вони звикли за останні 20 років", - зазначив прем'єр.

Раніше громадськість неодноразово звинувачувала владу у зволіканні із розслідуванням і відсутності конкретних його результатів.