ВООЗ закликала країни боротися проти 17-ти тропічних хвороб

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про початок глобальної кампанії проти 17 найбільш небезпечних тропічних хвороб, від яких страждають близько 1,5 мільярда людей.

У своїй доповіді фахівці ВООЗ закликали керівників країн більше інвестувати в боротьбу з хворобами, яким сьогодні не приділяють належної уваги.

Серед таких хвороб організація зокрема зокрема назвала онхоцеркоз (річкова сліпота) і слонова хвороба (елефантіаз), поширені у найбідніших країнах світу.

Як зазначив в інтерв'ю ВВС експерт ВООЗ Дірк Енгельс, захворюваність можна зменшити профілактичними методами, якими нехтують в багатьох країнах.