Печерський суд обирає Єфремову запобіжний захід

Печерський районний суд Києва продовжив розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу для екс-депутата фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Засідання проходить у закритому режимі, повідомляє агенція "Українські новини".

У середу Олександру Єфремову висунули нові звинувачення за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

За словами адвоката Олександра Мельникова, справа стосується трьох публічних заяв Олександра Єфремова, які він зробив у Верховній Раді - 3, 4 квітня та 13 травня.

Раніше Олександра Єфремова арештували у справі щодо зловживання службовим становищем та службовому підробленні.

Його відпустили з-під варти у вівторок, оскільки за політика внесли заставу 3,65 млн гривень.

Сам Олександр Єфремов називає арешт політично вмотивованим "з надуманих причин".