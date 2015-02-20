Порошенко: снайперами на Майдані керував Сурков

Снайперськими групами на Майдані, які розстрілювали протестувальників, керував помічник президента Росії Владислав Сурков, заявляє президент України Петро Порошенко.

Раніше про це казав голова СБУ Валентин Наливайченко. У Кремлі заперечують будь-яку причетність до подій на Майдані.

"Буквально днями керівництво Служби безпеки поінформувало мене про те, що допитані нею бійці "Альфи" дали покази, що помічник президента Росії Владислав Сурков керував організацією снайперських груп іноземців на Майдані", - сказав президент Порошенко на церемонії вручення нагород родичам героїв Небесної сотні, якого цитує його прес-служба.

За словами президента, Генеральна прокуратура та СБУ встановили "чіткий російський слід у розстрілі Майдану".

Він сказав, що слідство отримало доступ до записів приватних телефонних розмов колишнього президента Януковича з російськими силовиками.

"Вони разом заздалегідь готувалися до розстрілу", - додав Петро Порошенко.

20 лютого Україна відзначає річницю розстрілів Майдану, під час яких загинуло близько сотні людей.