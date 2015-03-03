Франція: Захід згоден, що порушення Мінських угод вимагатиме "сильної реакції"

3 березня 2015

Західні лідери погодилися, що порушення реалізації Мінських угод вимагатиме "сильної реакції" з боку міжнародної спільноти, заявляють в офісі французького президента Франсуа Олланда.

Лідери США, Британії, Німеччини, Франції та Італії, а також глава Європейської Ради провели відеоконференцію, під час якої обговорили українську кризу, повідомили в Єлисейському палаці.

"Вони погодилися, що в разі серйозних порушень в процесі реалізації заходів, прийнятих у Мінську, необхідна сильна реакція міжнародної спільноти", - сказано в повідомленні.