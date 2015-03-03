Аварія в Китаї: загинула частина оперної трупи

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У результаті аварії автобуса в центральній частині Китаю загинули 20 пасажирів, ще 13 отримали травми - всі постраждалі є працівниками місцевого оперного театру.

Як повідомила влада провінції Хенань, автобус зірвався в прірву недалеко від міста Ліньчжоу на півночі провінції.

Як зазначає кореспондент ВВС, подібні аварії в Китаї не рідкість. Часто катастрофи трапляються у віддалених провінціях через вкрай поганий стан доріг.

Рятувальна операція триває.