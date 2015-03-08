Двом підозрюваним по справі Нємцова висунули звинувачення

Басманний суд Москви висунув звинувачення двом підозрюваним у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова - Зауру Дадаєву і Анзору Губашеву.

"Губашев Анзор і Заур Дадаєв, вони обвинувачені, засідання по клопотаннями щодо них будуть слухатися окремо", - цитує агенція "ИТАР-ТАСС" прес-секретаря суду Анну Фадеєву.

Статті обвинувачення поки не називаються. Повідомляється, що Заур Дадаєв працював в чеченській поліції.

Вона також зазначила, що інші фігуранти справи - "Ескерханов, Губашев Ш. і Бахаєв будуть слухатися в одному судовому засіданні".

Російські журналісти відзначають, що заходи безпеки біля будівлі суду посилені - там чергують близько 10 поліцейських автобусів, перекриті підходи до будівлі.

Раніше повідомлялося, що Слідчий комітет РФ попросив арештувати п'ятьох підозрюваних у вбивстві Бориса Нємцова.