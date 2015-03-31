Українка Музичук виходить у фінал Чемпіонату світу з шахів
- 31 березня 2015
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Українка Марія Музичук вийшла до фіналу Чемпіонату світу з шахів серед жінок у російському Сочі.
У тай-брейку півфінального матчу вона здолала індійську гросмейстерку Харіку Дронаваллі.
Раніше іншою фіналісткою світової першості стала росіянка Наталія Погоніна, котра переграла шведку Пію Крамлінг.
Регламент турніру передбачає, що фіналістки зіграють між собою чотири партії.
Почнуться фінальні партії у четвер, 2 квітня.