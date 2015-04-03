Американський есмінець увійшов в Чорне море - ЗМІ

Есмінець військово-морських сил США "Джейсон Данхем" пройшов протоку Босфор і увійшов в Чорне море, повідомляють російські агентства.

Раніше в ВМС США заявили, що присутність корабля в Чорному морі продемонструє прихильність США до взаємодії з партнерами і союзниками.

Після загострення ситуації в Україні НАТО активізувала діяльність в Чорному морі. Зокрема, в березні там пройшли навчання за участі шести кораблів альянсу.

На початку цього тижня Чорне море покинув французький ракетний фрегат.